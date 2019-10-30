I numeri poco entusiasmanti di Boateng: Appena 167' minuti in campo e una rete all'attivo

Diciamo la verità, i numeri visti fin qui di Kevin Prince Boateng non sono entusiasmanti. 167' minuti e solo una rete (alla prima giornata).Il suo minutaggio è così suddiviso: 29' contro il Napoli, 72...

A cura di Redazione Labaroviola 30 ottobre 2019 11:44

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