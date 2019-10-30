I numeri poco entusiasmanti di Boateng: Appena 167' minuti in campo e una rete all'attivo
Diciamo la verità, i numeri visti fin qui di Kevin Prince Boateng non sono entusiasmanti. 167' minuti e solo una rete (alla prima giornata).Il suo minutaggio è così suddiviso: 29' contro il Napoli, 72...
Diciamo la verità, i numeri visti fin qui di Kevin Prince Boateng non sono entusiasmanti. 167' minuti e solo una rete (alla prima giornata).
Il suo minutaggio è così suddiviso:
29' contro il Napoli, 72' da titolare nella sconfitta contro il Genoa a Marassi, 21' con la Juventus, 22' a Bergamo, 6' a San Siro contro il Milan, 2' a Brescia e 15' contro la Lazio domenica scorsa. In totale per lui 167' in serie A che diventano 257' sommando i novanta minuti in coppa Italia con il Monza. Questa sera al Mapei Stadium cercherà il gol dell'ex, per interrompere il lungo digiuno che dura dalla prima giornata.
Corriere dello Sport