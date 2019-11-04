Valcareggi: "Boateng è anarchico da fare schifo... Ma ieri probabilmente non si sarebbe vinto nemmeno con Vlahovic"

La decisione da parte di Montella di partire anche contro il Parma con Kevin Prince Boateng titolare al centro dell'attacco, ha fatto discutere in molti. Il procuratore e tifoso della Fiorentina, Furi...

La decisione da parte di Montella di partire anche contro il Parma con Kevin Prince Boateng titolare al centro dell'attacco, ha fatto discutere in molti. Il procuratore e tifoso della Fiorentina, Furio Valcareggi, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, queste le sue parole:

“Non concordo sul fatto che Boateng sia il cestino della spazzatura dove si riversa tutto il male della squadra. Può servire gli ultimi dieci minuti per fare casino, per buttare qualche pallone nel mezzo. E’ anarchico da fare schifo e con me non partirebbe. Ma ieri probabilmente non si sarebbe vinto nemmeno con Vlahovic, perché la prestazione di 6/7 giocatori è stata altamente sotto le aspettative”.