Dai campini, Montella boccia sia Vlahovic che Pedro, giocherà Boateng centravanti. Ecco il modulo
Secondo quanto riportato da Radio Bruno Vincenzo Montella nella rifinitura di oggi al centro sportivo viola ha scelto e provato Kevin Prince Boateng come centravanti al fianco di Federico Chiesa. Dunq...
Secondo quanto riportato da Radio Bruno Vincenzo Montella nella rifinitura di oggi al centro sportivo viola ha scelto e provato Kevin Prince Boateng come centravanti al fianco di Federico Chiesa. Dunque solo panchina per i due "veri" attaccanti Pedro e Vlahovic. Il più deluso sarà sicuramente il brasiliano che aspetta ancora la prima chance dal primo minuto. Il modulo sarà il 3-5-2 con Lirola e Dalbert sulle fasce. A centrocampo Badelj ritorna titolare con ai suoi lati Pulgar e Castrovilli. In difesa Milenkovic, Pezzella e Caceres.