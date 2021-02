Gazzetta, il Monza insiste per Ribery in caso di A. Boateng sta cercando di convincerlo

Le indiscrezione che arrivavano dalla Francia di interesse del Monza su Ribery trovano conferme anche dall’Italia. In particolare La Gazzetta afferma che pur essendo agli inizi e senza una vera propria trattativa, è in corso un corteggiamento davvero particolare. E’ sceso in campo Kevin Prince Boateng, compagno di squadra di FR7 nella prima parte della passata stagione. I due, nonostante il poco tempo assieme, hanno stretto un’amicizia davvero importante. Proprio da una loro conversazione sarebbe nata la suggestione Monza, che però potrebbe trasformarsi in qualcosa di serio soltanto in caso di promozione in Serie A del club brianzolo

