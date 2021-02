Branca: “Commisso la migliore proprietà possibile, deve poter investire senza ostacoli”

L’ex giocatore viola e dirigente Marco Branca, ha parlato ai microfoni di Lady Radio:

“Commisso? Credo sia una delle migliori proprietà a cui la Fiorentina potesse aspirare. Il nostro calcio, rimasto indietro di 30 anni sulle infrastrutture, non favorisce questo entusiasmo. Ci vorrebbe un cambio di passo dell’Italia, sportiva e politica. Bisogna lasciar investire chi ne ha volontà. Poi è normale che anche lui ci possa guadagnare: è lo spirito degli investimenti privati. Spero ci sia una collaborazione più fattiva per aiutare quest’uomo che mi piace perché è un sanguigno, si vede che ci tiene. Risultati? Purtroppo non ci sono le bacchette magiche. Ci sono persone che hanno una grande passione, e che se non sono competenti al 100% hanno bisogno di tempo per diventarlo”.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, ASTORI SENZA PACE, DOMANI CI SARA’ L’UDIENZA PROGRAMMATA A FIRENZE