Nesti: "Fiorentina costruita su Chiesa, se lui non gira sono dolori. Boateng ha deluso, Ribery leader inatteso"
Il giornalista Carlo Nesti ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Sportiva: "La viola deve rivedere alcune sue certezze. E' stata costruita intorno a Chiesa, a sua immagine e somiglianza, e se...
Il giornalista Carlo Nesti ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Sportiva: "La viola deve rivedere alcune sue certezze. E' stata costruita intorno a Chiesa, a sua immagine e somiglianza, e se lui non gira la squadra non funziona. Personalmente credo inoltre che Boateng abbia deluso, ci si aspettava di più da lui, mentre non credevo che Ribery avrebbe mostrato questa leadership dentro e fuori dal campo. Ora si tratta di capire se si andrà verso un cambio modulo, con Chiesa ed il francese che, quando tornerà, dovrebbero rendersi disponibili a mettersi al servizio di una punta come Vlahovic".