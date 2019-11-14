Labaro Viola

Nesti: "Fiorentina costruita su Chiesa, se lui non gira sono dolori. Boateng ha deluso, Ribery leader inatteso"

Il giornalista Carlo Nesti ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Sportiva: "La viola deve rivedere alcune sue certezze. E' stata costruita intorno a Chiesa, a sua immagine e somiglianza, e se...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 novembre 2019 13:44
Nesti: "Fiorentina costruita su Chiesa, se lui non gira sono dolori. Boateng ha deluso, Ribery leader inatteso" - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Boateng
Ribery
Condividi

Il giornalista Carlo Nesti ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Sportiva: "La viola deve rivedere alcune sue certezze. E' stata costruita intorno a Chiesa, a sua immagine e somiglianza, e se lui non gira la squadra non funziona. Personalmente credo inoltre che Boateng abbia deluso, ci si aspettava di più da lui, mentre non credevo che Ribery avrebbe mostrato questa leadership dentro e fuori dal campo. Ora si tratta di capire se si andrà verso un cambio modulo, con Chiesa ed il francese che, quando tornerà, dovrebbero rendersi disponibili a mettersi al servizio di una punta come Vlahovic".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok