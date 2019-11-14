Nesti: "Fiorentina costruita su Chiesa, se lui non gira sono dolori. Boateng ha deluso, Ribery leader inatteso"

Il giornalista Carlo Nesti ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Sportiva: "La viola deve rivedere alcune sue certezze. E' stata costruita intorno a Chiesa, a sua immagine e somiglianza, e se...

A cura di Redazione Labaroviola 14 novembre 2019 13:44

Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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