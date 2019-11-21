Boateng: "La società dovrà tenerne conto, se Chiesa vorrà compiere un altro passo in carriera"
Questi alcuni estratti dell'intervista dell'attaccante della Fiorentina Kevin-Prince Boateng al Corriere della Sera: "Ribery? Siamo tutti e due pazzi uguali. Quando smetterà, di lui si dirà che è stat...
A cura di Redazione Labaroviola
21 novembre 2019 10:35
Questi alcuni estratti dell'intervista dell'attaccante della Fiorentina Kevin-Prince Boateng al Corriere della Sera: "Ribery? Siamo tutti e due pazzi uguali. Quando smetterà, di lui si dirà che è stato una leggenda. Mi piace perchè davanti alle critiche non si nasconde. Ha le palle. Impossibile trattenere Chiesa? Nulla lo è. Sembrava probabile che rimanesse anche quest'anno poi il futuro dipenderà dalla sua volontà. Se vorrà compiere un altro passo nella sua carriera, la società dovrà tenerne conto.