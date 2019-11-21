Boateng: "La società dovrà tenerne conto, se Chiesa vorrà compiere un altro passo in carriera"

Questi alcuni estratti dell'intervista dell'attaccante della Fiorentina Kevin-Prince Boateng al Corriere della Sera: "Ribery? Siamo tutti e due pazzi uguali. Quando smetterà, di lui si dirà che è stat...

A cura di Redazione Labaroviola 21 novembre 2019 10:35

Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Condividi