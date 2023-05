Jovetic e Boateng firmano il fallimento. L’Hertha Berlino retrocede nella serie B tedesca, fatale l’1-1

Giornataccia per i due ex giocatori della Fiorentina, vale a dire Stevan Jovietic e Kevin Prince Boateng. Il loro Hertha Berlino retrocede in Zweite Liga (Serie B tedesca) dopo 10 anni. Per Jovetic e Boateng fatale l’1-1 contro il Bochum. Gli ospiti pareggiano al minuto 90+4′ con Schlotterback e condannano i padroni di casa alla retrocessione matematica dopo dieci anni di onorata Bundesliga.

All’Olympiastadion, la partita non è partita malissimo, il vantaggio firmato da Tousart al 63′ non è bastato a Jovetic e compagni per continuare a inseguire una salvezza quasi impossibile dopo una stagione complicata. La squadra dove milita anche Kevin Prince Boateng, titolare oggi così come l’ex Fiorentina, retrocede dunque con una giornata d’anticipo.

Stabilmente in Bundes dalla stagione 2013/2014, con 40 partecipazioni al massimo campionato tedesco, una in Champions League e 11 in Coppa UEA/Europa League nella sua storia, l’Hertha occupa attualmente il diciottesimo e ultimo posto nella classifica del massimo campionato tedesco con 26 punti in 33 partite, fruttto di 40 goal fatti e ben 68 subiti.

Dieci anni dopo l’ultima volta, dunque, il club biancazzurro torna in Zweite Liga, la Serie B tedesca. Ancora in bilico invece Stoccarda e Schalke 04 che si giocheranno la salvezza fino all’ultima giornata proprio con il Bochum.

