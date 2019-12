Kevin Prince Boateng sta trascorrendo le vacanze natalizie sulla neve, in compagnia della sua compagna Melissa Satta e del figlio. L’attaccante ghanese della Fiorentina ha sfruttato il riposo delle vacanze natalizie per passare un po’ di tempo libero insieme alla sua famiglia.

Sappiamo tutti che il numero 10 viola è molto social… infatti non sono mancate su Instagram le foto della vacanza in corso. Su una foto tra i tanti commenti ricevuti, c’è anche chi ha criticato Boateng. Un tifoso viola (si presume) ha commentato scrivendo: “Vacanze tante e pochi gol (purtroppo)…”. Non si è fatta attendere la risposta del giocatore viola, che con delle emoji piuttosto chiare, la faccina con il dito davanti alla bocca, come per dire: Stai in silenzio…

Ecco il post: