Ecco cosa ha rivelato Kevin-Prince Boateng in un’intervista a Spiegel: “A gennaio volevo tornare all’Hertha Berlino, mandai un messaggio a Klinsmann. Mi sarebbe piaciuto ma non ho avuto risposta. In estate volevo chiamare Gotze e Draxler per chiedergli di raggiungermi a Berlino per giocare insieme e poi volevo scrivere un nuovo inno per il club insieme ad alcuni miei amici rapper”.