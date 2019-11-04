Vlahovic, bene anche contro il Parma. Adesso è favorito per giocare col Cagliari. E Pedro...

La Nazione in edicola oggi riporta che Montella inizia davvero a pensare ad un attacco più pesante. Vlahovic anche ieri, al momento del suo ingresso in campo ha dato maggiore profondità al gioco della...

La Nazione in edicola oggi riporta che Montella inizia davvero a pensare ad un attacco più pesante. Vlahovic anche ieri, al momento del suo ingresso in campo ha dato maggiore profondità al gioco della Fiorentina, ha spaccato la difesa e come era stato quattro giorni prima ha dato alla squadra la spinta giusta per ritrovare il risultato. Adesso la sua presenza da titolare a Cagliari è molto probabile, anche perché Boateng è ancora parecchio fuori forma. Pedro invece ha debuttato, mettendo insieme un’apparizione che rappresenta il primo mattoncino verso minutaggi più importanti. L’obiettivo ora è averlo a tempo pieno dopo la pausa per le nazionali