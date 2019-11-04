Labaro Viola

Vlahovic, bene anche contro il Parma. Adesso è favorito per giocare col Cagliari. E Pedro...

La Nazione in edicola oggi riporta che Montella inizia davvero a pensare ad un attacco più pesante. Vlahovic anche ieri, al momento del suo ingresso in campo ha dato maggiore profondità al gioco della...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 novembre 2019 12:05
Vlahovic, bene anche contro il Parma. Adesso è favorito per giocare col Cagliari. E Pedro... - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Vlahovic
Boateng
Pedro
Condividi

La Nazione in edicola oggi riporta che Montella inizia davvero a pensare ad un attacco più pesante. Vlahovic anche ieri, al momento del suo ingresso in campo ha dato maggiore profondità al gioco della Fiorentina, ha spaccato la difesa e come era stato quattro giorni prima ha dato alla squadra la spinta giusta per ritrovare il risultato. Adesso la sua presenza da titolare a Cagliari è molto probabile, anche perché Boateng è ancora parecchio fuori forma. Pedro invece ha debuttato, mettendo insieme un’apparizione che rappresenta il primo mattoncino verso minutaggi più importanti. L’obiettivo ora è averlo a tempo pieno dopo la pausa per le nazionali

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok