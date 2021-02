Corriere Fiorentino, Ribery apre al rinnovo, si tratta su ingaggio e ruolo. Su di lui c’è anche l’Herta Berlino

Dopo qualche settimana di riflessione Ribery avrebbe sciolto i dubbi sul futuro aprendo al rinnovo con la Fiorentina nonostante non manchino le pretendenti. In effetti in Italia è il Monza la squadra che si è mossa più seriamente in Bundesliga c’è chi spinge per un suo ritorno e soprattutto l’Herta Berlino avrebbe già avviato i primi sondaggi.

Come detto però Ribery continua a credere nella sfida viola e nonostante più di un’ombra nel corso del suo anno e mezzo in viola vorrebbe proseguire la sua avventura. Logico però che anche la Fiorentina debba fare le proprie riflessioni, sia a livello tecnico che economico. Non solo l’ingaggio potrebbe essere argomento di confronto, ma anche il ruolo all’interno della nuova squadra che prenderà vita nei prossimi mesi.

Con l’obiettivo di rinforzarsi ulteriormente la Fiorentina non può puntare tutto su un giocatore prossimo ai 38 anni e anche sul piano economico servirà un nuovo punto d’incontro ben al di sotto degli attuali 4 milioni netti di euro. Per ora nessuno ha mosso il primo passo ufficiale, lo stesso Ribery ha parlato di recente in termini possibilisti di una sua permanenza e a d’altronde sono anche altre le questioni in sospeso da affrontate. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

