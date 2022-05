Dalla Germania, Piatek vuole restare alla Fiorentina, intanto l’Hertha Berlino cerca altro attaccante

Secondo quanto riporta il portale tedesco Kicker, Piatek vuole restare ancora alla Fiorentina nella prossima stagione. Il centravanti polacco classe 1995 è in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni dall’Hertha Berlino ma, da quanto riportato, anche all’Hertha stanno cercando un altro attaccante per la prossima stagione. Dunque appare chiara la volontà del club tedesco di non puntare più sul polacco che a questo punto dovrà cercarsi un’altra squadra dato che la sua permanenza in viola sembra davvero difficile.

