Sky Sport, il sogno di Jovetic era il ritorno in Italia. La Fiorentina ha rifiutato la proposta del montenegrino

Il futuro di Stevan Jovetic sarà in Bundesliga: l’ex Viola ha firmato con l’Herta Berlino. Secondo quanto riportato questo pomeriggio da Sky Sport il campionato tedesco non sarebbe stata la prima scelta del giocatore. Infatti il desiderio dell’ex Monaco sarebbe stato quello di tornare in Italia.

Prima della firma con il club tedesco, l’entourage del montenegrino avrebbero sondato il mercato italiano. Fino a qualche settimana fa si parlava di Lazio: il suo agente Fali Ramadani è lo stesso di Maurizio Sarri. Non solo i biancocelesti però, sempre secondo Sky Sport ci sarebbero stati contatti proprio per un ritorno del montenegrino a Firenze. A quanto pare però la dirigenza della Fiorentina, seppur ascoltando la proposta, ha declinato rapidamente l’offerta, evitando l’ennesimo cavallo di ritorno.

