Da tempo la Fiorentina ha messo gli occhi su Piatek, sia per riproporre l’accoppiata Kouamè-Piatek che tanto avevano fatto bene in quel di Genoa, sia per puntare sulla voglia di riscatto del polacco dopo la scorsa stagione dove non ha brillato con la maglia del Milan. Erano partiti i primi sondaggi viola per il polacco, che resta in grande vantaggio per il ruolo di attaccante della Fiorentina.

Nelle ultime ore però la Roma, dovendo trovare un attaccante in caso di partenza di Dzeko e considerati i 40 milioni chiesti per Milik considerati troppi dalla dirigenza giallorossa, nelle ultime ore si inserita nella trattativa tra il centravanti polacco e la Fiorentina.

Sembra tuttavia che la società viola sia in forte vantaggio per il numero 9 ma questo inserimento potrebbe far lievitare sia l’ingaggio del centravanti che il prezzo richiesto dall’ Herta Berlino che ricordiamo ha pagato 27 milioni l’attaccante dal Milan lo scorso gennaio. Adesso bisogna accelerare i tempi se si vuole portare il giocatore alla corte di Beppe Iachini…

Francesco Pistola

