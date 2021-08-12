Gazzetta dello Sport, Fiorentina su Cabral. Il brasiliano ha segnato 37 reti in due stagioni con il Basilea
La Fiorentina mette nel mirino Arthur Cabral, talentuosa punta brasiliana classe '98. Nelle ultime due stagioni sono 37 le reti messe a segno con la maglia del Basilea
A cura di Redazione Labaroviola
12 agosto 2021 08:51
Fiorentina sulla punta Arthur Cabral. Dalla Svizzera, stando a quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, arrivano voci di un interessamento dei Viola sulla punta del Basilea classe '98. Il talento brasiliano ha segnato 37 reti nelle ultime due stagioni con la maglia del club svizzero.
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