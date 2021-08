Di Marzio: “Nastasic alla Fiorentina: incontro in corso tra le parti per limare gli ultimi dettagli”

La Fiorentina sta per definire il ritorno di Matija Nastasic. Il difensore serbo è pronto a tornare in viola: in corso adesso un incontro tra le parti per limare gli ultimi dettagli. 28 anni, Nastasic ha già vestito la maglia della Fiorentina dal 2011 al 2012, prima di partire per il Manchester City. Poi lo Schalke 04, dove milita dal 2015: dopo 10 anni tornerà dunque a Firenze. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

