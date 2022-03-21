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Il calendario dei calciatori della Fiorentina impegnati nella sosta con le rispettive nazionali

Anche la Fiorentina avrà a che fare con alcune defezioni dovute alle convocazioni per gli impegni della pausa della nazionale.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 marzo 2022 17:28
Il calendario dei calciatori della Fiorentina impegnati nella sosta con le rispettive nazionali -
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Il calendario dei calciatori della Fiorentina impegnati nella sosta con le rispettive nazionali

E' tempo di pausa per le nazionali, ed anche un nutrito gruppo di calciatori della Fiorentina si troverà a girovagare l'Europa ed il mondo per rispondere alle convocazioni con le rispettive selezioni. Qui di seguito, ecco riportato il calendario dettagliato che interesserà tutti i tesserati della viola nell'arco di queste due settimane.

Giovedì 24 marzo*

Italia-Macedonia del Nord (BIRAGHI)

Polonia-Scozia (DRAGOWSKI, PIATEK)

Ungheria-Serbia (MILENKOVIC, TERZIC, NASTASIC)

Uruguay-Peru (TORREIRA) *notte

Venerdì 25 marzo*

Congo-Marocco (AMRABAT)

Argentina-Venezuela (NICO GONZALEZ, MARTINEZ QUARTA) *notte

Martedì 29 marzo*

Marocco-Congo (AMRABAT)

Serbia-Danimarca (MILENKOVIC, TERZIC, NASTASIC)

Finale playoff Polonia (DRAGOWSKI, PIATEK)

Eventuale finale playoff Italia (BIRAGHI)

Argentina-Ecuador (NICO GONZALEZ, MARTINEZ QUARTA) *notte

Uruguay-Cile (TORREIRA) *notte

STRANO MA VERO, PIATEK ESULTA PER LA FERRARI: ''SIAMO TORNATI.'' IL BOMBER VIOLA AMA LA ROSSA ITALIANA

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