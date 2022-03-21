Il calendario dei calciatori della Fiorentina impegnati nella sosta con le rispettive nazionali
Anche la Fiorentina avrà a che fare con alcune defezioni dovute alle convocazioni per gli impegni della pausa della nazionale.
E' tempo di pausa per le nazionali, ed anche un nutrito gruppo di calciatori della Fiorentina si troverà a girovagare l'Europa ed il mondo per rispondere alle convocazioni con le rispettive selezioni. Qui di seguito, ecco riportato il calendario dettagliato che interesserà tutti i tesserati della viola nell'arco di queste due settimane.
Giovedì 24 marzo*
Italia-Macedonia del Nord (BIRAGHI)
Polonia-Scozia (DRAGOWSKI, PIATEK)
Ungheria-Serbia (MILENKOVIC, TERZIC, NASTASIC)
Uruguay-Peru (TORREIRA) *notte
Venerdì 25 marzo*
Congo-Marocco (AMRABAT)
Argentina-Venezuela (NICO GONZALEZ, MARTINEZ QUARTA) *notte
Martedì 29 marzo*
Marocco-Congo (AMRABAT)
Serbia-Danimarca (MILENKOVIC, TERZIC, NASTASIC)
Finale playoff Polonia (DRAGOWSKI, PIATEK)
Eventuale finale playoff Italia (BIRAGHI)
Argentina-Ecuador (NICO GONZALEZ, MARTINEZ QUARTA) *notte
Uruguay-Cile (TORREIRA) *notte
STRANO MA VERO, PIATEK ESULTA PER LA FERRARI: ''SIAMO TORNATI.'' IL BOMBER VIOLA AMA LA ROSSA ITALIANA
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