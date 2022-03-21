Strano ma vero, Piatek esulta per la Ferrari: "Siamo tornati". Il bomber viola ama la rossa italiana

Il centravanti della Fiorentina Piatek esulta come tantissimi italiani per il ritorno alla vittoria della Ferrari

Quella di ieri è stata una domenica meravigliosa per tutti i tifosi della Ferrari con la doppietta rossa al primo Gran Premio della stagione. La gioia in tutta Italia è stata dilagante, tra questi c'è stato anche il centravanti della Fiorentina Piatek che sui social ha esternato tutta la soddisfazione con la scritta: "Ferrari is back". Non proprio una cosa solita per un ragazzo polacco ma evidentemente l'amore per la rossa è forte anche in tutta Europa o magari Piatek è sempre più inserito in Italia

LA NAZIONE, ADESSO MILENKOVIC PUO RESTARE LA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/nazione-inter-e-milan-su-milenkovic-ma-il-difensore-puo-anche-accettare-il-rinnovo/169713/