Nazione, Inter e Milan su Milenkovic ma il difensore può anche accettare il rinnovo

Le due parti sono in sintonia, presto ci sarà un incontro tra gli agenti di Milenkovic e la Fiorentina per capire il futuro

A cura di Redazione Labaroviola 21 marzo 2022 09:17

Moena, stadio Benatti, 31.07.2021, allenamento mattutino, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com

Condividi