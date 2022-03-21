Nazione, Inter e Milan su Milenkovic ma il difensore può anche accettare il rinnovo
Le due parti sono in sintonia, presto ci sarà un incontro tra gli agenti di Milenkovic e la Fiorentina per capire il futuro
Il futuro di Milenkovic. Le voci sulle milanesi (Inter e Milan nell’ordine giusto) sono ripartite, ma esiste anche la possibilità che il difensore riaccetti un’avventura in viola. Se ne parlerà presto, le parti sono in buona sintonia, poi (insieme) si valuteranno eventuali proposte concrete. Di sicuro il domani di Milenkovic sarà uno dei punti caldi del mercato che verrà. Lo scrive l'edizione odierna di La Nazione.
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