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Nazione, Inter e Milan su Milenkovic ma il difensore può anche accettare il rinnovo

Le due parti sono in sintonia, presto ci sarà un incontro tra gli agenti di Milenkovic e la Fiorentina per capire il futuro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 marzo 2022 09:17
Nazione, Inter e Milan su Milenkovic ma il difensore può anche accettare il rinnovo - Moena, stadio Benatti, 31.07.2021, allenamento mattutino, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
Moena, stadio Benatti, 31.07.2021, allenamento mattutino, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 20.02.2021, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Il futuro di Milenkovic. Le voci sulle milanesi (Inter e Milan nell’ordine giusto) sono ripartite, ma esiste anche la possibilità che il difensore riaccetti un’avventura in viola. Se ne parlerà presto, le parti sono in buona sintonia, poi (insieme) si valuteranno eventuali proposte concrete. Di sicuro il domani di Milenkovic sarà uno dei punti caldi del mercato che verrà. Lo scrive l'edizione odierna di La Nazione.

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