Nazione, Dragowski all'addio, stallo sul rinnovo: la Fiorentina incasserà almeno 11 milioni

L'avventura in viola di Dragowski è al capolinea, in Italia piace al Napoli, all'estero al Borussia

Il caso Dragowski. Si va verso l’addio e le scelte di Italiano ne sono una riprova indiretta. Il portiere avrebbe potuto rinnovare il contratto in autunno, ma lo stallo sulla trattativa sta portando le parti nella direzione della separazione. Ha mercato, Drago. In Italia (piace al Napoli) e all’estero (voci sul Borussia). La Fiorentina non ha mai fissato un prezzo, è vero, ma un portiere come Dragowski potrebbe portare in cassa non meno di 11 milioni. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

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