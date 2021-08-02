Tuttosport, la Fiorentina accelera per Nastasic: affare da 4 milioni, pronto triennale con opzione
Fiorentina vicina a Nastasic, è in uscita dallo Schalke 04
A cura di Redazione Labaroviola
02 agosto 2021 12:34
La Fiorentina accelera per Matjas Nastasic, in uscita dallo Schalke 04: affare da poco meno di 4 milioni e contratto di tre anni più opzione. Il suo agente Ramadani è anche lo stesso di Milenkovic. Lo scrive Tuttosport.
LEGGI ANCHE, NICO GONZALEZ È ARRIVATO POCO FA A FIRENZE: PRIMA VISITE MEDICHE POI QUARANTENA
https://www.labaroviola.com/nico-gonzalez-e-arrivato-poco-fa-a-firenze-prima-visite-mediche-poi-quarantena/147334/