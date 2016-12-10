Nastasic: "La Fiorentina può lottare per la Champions. Guardo sempre cosa fa. Tornare? Può essere..."

Sono convinto che la squadra viola si qualificherà alla prossima Europa League. Potrei anche tornare un giorno a Firenze" così Matija Nastasic a Viola Week

Queste le parole di Matija Nastasic, oggi difensore dello Schalke 04 ed ex difensore della Fiorentina lanciato e scoperto proprio sa Pantaleo Corvino. Il difensore serbo ha parlato a Viola Week, settimanale della Nazione, queste le sue parole: "A Firenze ho imparato molto sotto l’aspetto della tattica e del posizionamento in campo. Guardo sempre con attenzione cosa fa la Fiorentina. Sono convinto che la squadra di Sousa possa qualificarsi senza problemi alla prossima Europa League. Anzi, a mio parere, ha le carte in regola per lottare fino alla fine per la Champions. Incrociare la Fiorentina in Europa League? Perché no, sarebbe davvero interessante ritornare al Franchi. Ritornare in maglia viola? Al momento sono felice allo Schalke, ma nel calcio nessuno sa cosa possa accadere, per cui mai dire mai“ concluse Nastasic.