Il Messaggero: Nastasic potrebbe far ritorno in Italia, su di lui ci sono Roma e Inter

Il difensore serbo, che ha vestito la maglia viola nella stagione 2011/12, potrebbe clamorosamente tornare in Serie A

A volte ritornano... Si, ma non a casa. Stando alle indiscrezione pare infatti che Matija Nastasić, in viola nella stagione 2011/12, possa far ritorno in Italia. Stando a quanto riportato da Il Messaggero sembra che lo Schalke 04, squadra in cui si è trasferito dopo la non troppo esaltante esperienza inglese con la maglia del Manchester City, lo abbia offerto alla Roma. Sul difensore serbo, tuttavia, ci sarebbero anche altre società italiane ed infatti, oltre ai giallorossi, sembra che l'ex centrale della Fiorentina sia finito anche nel mirino dell'Inter.