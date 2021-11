Italiano sta sperimentando: contro la Juve potrebbe esserci la coppia Milenkovic-Nastasic

Italiano in questi giorni in difesa sta provando Matija Nastasic, per il difficile impegno di sabato contro la Juventus all’Allianz Stadium. Non mancano infatti le sperimentazioni al centro sportivo di Coverciano, c’è la possibilità di una coppia difensiva tutta serba targata Milenkovic-Nastasic. Lo scrive La Nazione.

