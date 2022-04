Dal centro sportivo, Odriozola e Bonaventura non si allenano ancora con il resto della squadra

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, oggi la Fiorentina è tornata al lavoro al centro sportivo per fare lavoro di scarico dopo la vittoria di Napoli. Nella partitella finale, si devono registrare le assenze di Odriozola e Bonaventura, ancora infortunati. Mentre per lo spagnolo le speranze di recupero sono abbastanza alta, quelle per l’ex Milan sono decisamente più basse. Intanto Nastasic è tornato ad allenarsi con il gruppo.

GUERINI PARLA DEL FUTURO DELLA FIORENTINA