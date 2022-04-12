Guerini: "Il Viola Park sarà come acquistare un fuoriclasse, guadagneremo più soldi con grandi talenti"

Vincenzo Guerini è stato un giocatore della Fiorentina ed anche il team manager della squadra viola ai tempi di Montella

Vincenzo Guerini, ex giocatore e team manager della Fiorentina, ha parlato del momento viola a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Arrivai a Firenze nell’ultimo anno di Mihajlovic, solo due mesi e mezzo dopo fu un miracolo che da giocatori scartati e che venivano da anni disastrosi nacque una Fiorentina formidabile. Pizarro, Aquilani erano già giocatori esperti ed affermati. Adesso invece sono mezzi sconosciuti, avevo detto che Italiano mi piaceva. Domenica quando ha pareggiato il Napoli ho detto la vinciamo perché è ripartito ad attaccare di nuovo. In casa e fuori giocano alla stessa maniera, Firenze vuole questo. La società adesso fa quello che deve fare, ognuno ha il suo compito e ruolo, questo è il grande merito della società e di Commisso. Tutti sottovalutano il centro sportivo che si sta costruendo, quello è come comprare un fuoriclasse. Si guadagnerà di più, verranno fatti in casa i giocatori. A me interessa che lavorino cosi, non che siano simpatici. Mi auguro che la società non si lasci scappare Italiano, sono convinto che il prossimo anno la Fiorentina potrà dare fastidio ai piani alti. A Torino si potrà anche perdere, ma non andremo li per consegnarci”

LE PAROLE DI CASSANO SU NICO GONZALEZ

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