Nastasic potrebbe tornare in Serie A: il Torino di Vanoli ci fa un pensiero
Nastasic potrebbe ripartire dopo l'esperienza spagnola dal club di Vanoli
A cura di Redazione Labaroviola
27 luglio 2024 15:04
Nastasic era tornato a Firenze durante la gestione Italiano, ma senza rientrare nelle gerarchie del tecnico che lo aveva lasciato subito fuori. In seguito si era trasferito in Spagna ma senza fortuna, ecco che adesso si profila il Torino all'orizzonte del centrale serbo. Nastasic potrebbe essere un innesto d'esperienza per rinforzare la squadra granata.
Fonte: Tuttosport
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