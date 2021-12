Per la Coppa Italia Italiano non ha intenzione di mettere fuori troppi titolari, turnover normale

Come riportato da Radio Bruno, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano non dovrebbe far scendere in campo mercoledi sera in Coppa Italia Castrovilli, Dragowski e Nastasic che stanno recuperando dai rispettivi infortuni e che ormai da qualche settimana sono fuori dai convocati. Contro il Benevento la sensazione è che ci saranno pochi cambi di formazione rispetto ai titolari, o comunque in piena linea con le diverse turnazione che Italiano propone ogni domenica.

QUELLA DOMANDA SUL FUTURO E LA RISPOSTA DI BERARDI FANTASIOSA