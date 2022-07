La Fiorentina continua a lavorare sul fronte cessioni. Uno dei calciatori sul piede di partenza è Matjia Nastasic, che lo scorso anno ha trovato poco spazio con mister Italiano. Stando quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Pantaleo Corvino si sta muovendo per lui. L’ex uomo mercato viola vorrebbe portare a Lecce la sua scoperta e starebbe pensando a come intavolare la trattativa per il centrale serbo.