Graziani: “La Fiorentina è nella parte sinistra della classifica come da obiettivi. Non vedo il problema”

Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato l’ex giocatore della Fiorentina Francesco Graziani. Queste le sue parole: “La Fiorentina è nella parte sinistra della classifica in linea con il suo obiettivo. Non vedo dove sia il problema. Cabral è forte deve solo inserirsi, sarà lui il titolare della Fiorentina. Partita con la Lazio? Sono curioso di sapere cosa ha detto Italiano a Nastasic. Mi piacerebbe parlarci, un errore del genere non ha senso”.

