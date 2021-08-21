Nastasic: "Sono contento di essere tornato dopo nove anni"

Nastasic torna alla Fiorentina. Arriva dallo Schalke 04.

Il difensore serbo, Matija Nastasic, ha parlato sui canali ufficiali del club viola dopo il suo arrivo a Firenze.

Queste le sue dichiarazioni: "Sono molto contento di essere qui dopo ben nove anni, quando sono andato in Inghilterra. Sono stato innamorato di questa città e sono molto contento di essere tornato qui con la mia famiglia. Chiaramente i calciatori sono cambiati però alcune persone dello staff le conosco e mi fa piacere rivederle. Milenkovic? Ho già parlato con Nikola, mi ha detto come funziona adesso qui ed io sono pronto ad aiutare la squadra. Forza Viola!".

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