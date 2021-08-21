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Nastasic: "Sono contento di essere tornato dopo nove anni"

Nastasic torna alla Fiorentina. Arriva dallo Schalke 04.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 agosto 2021 15:56
Nastasic: "Sono contento di essere tornato dopo nove anni" -
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Il difensore serbo, Matija Nastasic, ha parlato sui canali ufficiali del club viola dopo il suo arrivo a Firenze.

Queste le sue dichiarazioni: "Sono molto contento di essere qui dopo ben nove anni, quando sono andato in Inghilterra. Sono stato innamorato di questa città e sono molto contento di essere tornato qui con la mia famiglia. Chiaramente i calciatori sono cambiati però alcune persone dello staff le conosco e mi fa piacere rivederle. Milenkovic? Ho già parlato con Nikola, mi ha detto come funziona adesso qui ed io sono pronto ad aiutare la squadra. Forza Viola!".

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