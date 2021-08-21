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Kouame: "Non vedo l'ora di indossare i colori dell'Anderlecht"

Ufficiale: Kouame passa in prestito al club belga.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 agosto 2021 15:31
Kouame: "Non vedo l'ora di indossare i colori dell'Anderlecht" -
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FLORENCE, ITALY - SEPTEMBER 12: Christian Kouame of ACF Fiorentina in action at Artemio Franchi on September 12, 2020 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

L'attaccante ivoriano, Christian Kouame, ha commentato il suo arrivo in prestito all'Anderlecht nel campionato belga dalla Fiorentina sul suo profilo ufficiale di Instagram.

Queste le sue parole: "Sono molto felice di unirmi a questa istituzione calcistica belga per la prossima stagione. Non vedo l’ora di indossare i colori dell’Anderlecht e iniziare questa nuova avventura".

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