Non si sanno ancora le condizioni fisiche di Matija Nastasic, il quale è rientrato a Firenze solo ieri sera. Oggi pomeriggio svolgere degli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio. Problema al soleo sinistro per il serbo. Il Milan per lui resta un miraggio. Lo scrive La Nazione.

