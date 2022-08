Repubblica, adesso la Fiorentina lavora in difesa: potrebbero uscire Quarta e Nastasic

La Fiorentina deve sistemare la propria difesa. Stando quanto riportato da La Repubblica, Martinez Quarta e Nastasic potrebbero lasciare Firenze. I due sono i naturali sostituti di Milenkovic e Igor, ma – si legge – la società deve ancora capire se possano dare le dovute garanzie quando vengono chiamati in causa. Per questo in caso ci fossero occasioni di mercato, con offerte vantaggiose, il club viola potrebbe cedere uno o entrambi i difensori, a patto di andare a sostituirli nel giro di poco tempo.