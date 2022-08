Berardi, messaggio alla Fiorentina: “Da 3 anni voglio andar via ma non mi hanno voluto abbastanza”

Domenico Berardi ha segnato un grande gol contro il Lecce, gol che ha permesso al suo Sassuolo di vincere, queste le sue parole a Dazn sulla sua scelta di rinnovare con il Sassuolo:

“Qualche anno fa ho avuto la possibilità di andare via, ma non ho mai fatto il passo perché forse ero giovane e non mi sono buttato. Da tre anni a questa parte ho sempre provato ad andare via ma sono sincero e non ho mai trovato una squadra che mi volesse abbastanza. Allora ho deciso di rinnovare con questa famiglia, perché mi ha cresciuto sin da bambino e non potevo fare altro, fino al prossimo anno resterò sicuramente, vediamo il prossimo anno. Io al Sassuolo con un mio amico? No, un mio grande amico è Marco Benassi, che giocava nel Modena, ma non ho mai giocato al Sassuolo con lui”

