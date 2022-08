Pedullà: “Barak vuole la Fiorentina, la formula è quella del prestito con diritto di riscatto”

Troppi nomi per il nuovo centrocampista della Fiorentina. Ne basta uno, quello di Antonin Barak: martedì scorso abbiamo anticipato che il club viola avrebbe accelerato dopo la gara di andata di Conference League, sta andando esattamente così. Barak è ai margini del Verona, vuole la Fiorentina, ieri abbiamo spiegato che la formula potrebbe essere come quella che ha portato Simeone al Napoli: prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a condizioni non semplicissime. Avanti su questa strada, la scelta viola è stata fatta, adesso si lavorerà per chiudere. Lo scrive Alfredo Pedullà sul sito

BENASSI NON VUOLE LASCIARE LA FIORENTINA