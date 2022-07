Dalla Turchia: Nastasic nel mirino del Galatasaray. Ma i turchi vogliono garanzie sull’integrità fisica

Matija Nastasic nel mirino del Galatasaray. Stando a quanto riportato da Haberturk, dopo l’addio di Marcao il Gala vuole intervenire sul mercato per assicurarsi un nuovo difensore. Il difensore centrale della Fiorentina è tra i profili che sono stati proposti, dato il suo costo contenuto e l’esperienza accumulata negli anni. Tuttavia, anche in Turchia sono consapevoli del fatto che le ultime stagioni di Nastasic sono state costellate di infortuni, quindi sono in corso attente valutazioni sull’integrità fisica del giocatore.