Di Marzio: "Nastasic, la Fiorentina vuole riportarlo a Firenze. Può liberarsi a parametro zero"
Fiorentina, Nastasic vicino al ritorno
A cura di Redazione Labaroviola
11 luglio 2021 09:29
La Fiorentina vuole riportare in viola Nastasic, oggi allo Schalke 04. Il difensore può liberarsi a parametro zero, c'è la volontà di concretizzare il suo ritorno. Lo scrive Gianluca Di Marzio.
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