Labaro Viola

Di Marzio: "Nastasic, la Fiorentina vuole riportarlo a Firenze. Può liberarsi a parametro zero"

Fiorentina, Nastasic vicino al ritorno

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 luglio 2021 09:29
Di Marzio: "Nastasic, la Fiorentina vuole riportarlo a Firenze. Può liberarsi a parametro zero" -
Calciomercato
Fiorentina
Nastasic
Condividi

Di Marzio: "Nastasic, la Fiorentina vuole riportarlo a Firenze. Può liberarsi a parametro zero"

La Fiorentina vuole riportare in viola Nastasic, oggi allo Schalke 04. Il difensore può liberarsi a parametro zero, c'è la volontà di concretizzare il suo ritorno. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

LEGGI ANCHE, L’ARGENTINA VINCE LA COPA AMERICA. FESTA PER TRE VIOLA, QUARTA, PEZZELLA E GONZALEZ

https://www.labaroviola.com/largentina-vince-la-copa-america-festa-per-tre-viola-quarta-pezzella-e-gonzalez/145544/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok