L'Argentina vince la Copa America. Festa per tre viola, Quarta, Pezzella e Gonzalez
La Copa America è dell'Argentina: festeggiamenti per Quarta, Pezzella e Gonzalez
A cura di Redazione Labaroviola
11 luglio 2021 09:25
L’Argentina in finale ha battuto per 1-0 il Brasile di Neymar. Prima Copa America per Lionel Messi. Festa grande per tre giocatori viola, Martinez Quarta, il capitano German Pezzella ed il neo acquisto Nico Gonzalez. Decide una rete di Di Maria.
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