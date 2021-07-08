Di Marzio: “Nastasic può tornare alla Fiorentina a costo quasi zero. Primo sondaggio”

Sondaggio viola per ok classe 1993

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, la Fiorentina avrebbe fatto un sondaggio per il ritorno di Nastasic:

La Fiorentina ha effettuato un sondaggio con lo Schalke 04 per l’ex difensore viola, Matija Nastasic può tornare alla Fiorentina, club dove ha già giocato per due stagioni (2011-2012 e 2012-2013). La società viola – alla ricerca di un difensore mancino – ci sta pensando e ha già effettuato un sondaggio per il serbo classe 1993 che si libererebbe praticamente a zero dopo la retrocessione dello Schalke 04, clun con cui ha un accordo per liberarsi a condizioni vantaggiose (a zero appunto o comunque con un indenizzino minimo).

Dorsch è ufficialmente un giocatore dell’Augsburg, sfuma il suo arrivo alla Fiorentina

https://www.labaroviola.com/dorsch-e-ufficialmente-un-giocatore-dellaugsburg-sfuma-il-suo-arrivo-alla-fiorentina/145416/