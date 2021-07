Tuttosport, Fiorentina su Nastasic: Milenkovic può partire se arriva la giusta offerta

Le uscite saranno fondamentali anche per la questione dei centrali difensivi in cui la Fiorentina ha due problemi imminenti: Pezzella e Milenkovic sono in scadenza nel giugno 2022 e senza rinnovo andranno via a zero. Se arriva una buona offerta per il serbo potrebbe partire e la Fiorentina sta pensando a Nastastic. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, SOTTIL-VLAHOVIC-GONZALEZ È IL BABY TRIDENTE DELLA FIORENTINA: PRONTI A SPINGERLA IN ALTO CON SPREGIUDICATEZZA