Sottil-Vlahovic-Gonzalez è il baby tridente della Fiorentina: pronti a spingerla in alto con spregiudicatezza

Un tridente giovane, spregiudicato e … capace di osare e divertire. Magari anche un po’ “ye’-ye'” come la Fiorentina che ha costruito l’ultimo grande sogno tricolore della storia viola. Dusan Vlahovic resta sempre il terminale offensivo ideale, quello che pure l’allenatore l’altro giorno ha elogiato per spirito di sacrificio e fame di successi. Il resto dovranno farlo Riccardo Sottil e Nicolas Gonzalez. La Fiorentina è alle prese con un ricambio generazionale. Il garante sarà Italiano.

Il baby tridente insomma appena 66 anni. Certo c’è Callejon che scalpita per tornare a rivestire un ruolo di primo piano dopo essere stato ai margini nel suo primo campionato fiorentino, ma la “gioventù viola” è pronta a ritagliarsi un ruolo di primissimo piano. Sono lor i tre moschettieri viola, giovani e pronti a tutto pur di provare a trasformare un sogno, quello di spingere la Fiorentina sempre più in alto, in realtà. Lo scrive il Corriere dello Sport.

