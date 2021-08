Di Marzio: “Nastasic-Fiorentina oggi si può chiudere: parametro zero o indennizzo minimo”

La Fiorentina accelera per Matija Nastasic: il centrale serbo è il primo obiettivo per la linea difensiva di Italiano e a breve la trattativa potrebbe chiudersi. Oggi ci saranno nuovi contatti tra la Fiorentina e lo Schalke 04 per provare a chiudere la trattativa. Dopo la retrocessione con lo Schalke 04, il centrale classe ’93 può liberarsi a condizioni vantaggiose dalla società tedesca. Nastasic ha infatti un accordo per andarsene a parametro zero o tramite il pagamento in un indennizzo minimo. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

