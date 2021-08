TMW, Milenkovic-West Ham lunedì si chiude. Nastasic sarà il suo sostituto alla Fiorentina

Dopo i passi avanti di ieri, week-end d’attesa per la chiusura dell’affare Nikola Milenkovic-West Ham. Lunedì sono previsti nuovi contatti tra i due club e la possibile definizione dell’operazione. Per il suo sostituto Matija Nastasic si aspetta solo l’accordo con gli Hammers, poi arriverà il via libera alle visite mediche con la Fiorentina del centrale in uscita dallo Schalke 04. Lo riporta TMW.

