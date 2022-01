Gazzetta, Nastasic (per ora) resta alla Fiorentina: discorsi rimandati, deve sostituire Quarta

Sistemati i colpi in entrata serviranno uscite per agire ancora. Al momento la Fiorentina non sentirà proposte per Nastasic, con il difensore serbo ritenuto importante in un periodo in cui i viola devono fare a meno di Quarta. Discorsi rimandati. Sempre in uscite Amrabat, Kokorin e Benassi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

