Idea Matija Nastasic per il Lecce. La formazione salentina è alla ricerca di rinforzi per il pacchetto difensivo. Secondo quanto riporta Sky Sport, tra i candidati figura il difensore serbo in uscita dalla Fiorentina, ma l’ingaggio del centrale al momento sarebbe fuori dalla portata delle casse giallorosse e rallenterebbe l’operazione.