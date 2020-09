Di Marzio, Milan, si complica la pista Milenkovic. Come obiettivo spunta un ex Fiorentina

Partita aperta per la difesa in casa Milan. Non solo Ajer: la dirigenza sta infatti intavolando una trattativa per Matija Nastasic, centrale 27enne dello Schalke. Considerate le difficoltà per portare in rossonero Milenkovic, è emersa dunque questa possibilità per un altro difensore serbo con un passato nella viola. Una possibilità a sorpresa per i rossoneri, visto che il club tedesco potrebbe valutare di cederlo in prestito con obbligo di riscatto. Contatti avviati fra le parti, che continueranno a trattare per trovare l’intesa su tutti gli aspetti anche legati alla formula del trasferimento. Lo riporta Gianlucadimarzio.com.

