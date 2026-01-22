22 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:04

Corriere dello Sport: “Dzeko allo Schalke, oggi le visite. Contratto di sei mesi e conguaglio sotto il milione di euro per i viola”

Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

22 Gennaio · 09:45

Aggiornamento: 22 Gennaio 2026 · 09:45

Dzeko in Germania a titolo definitivo

Edin Dzeko allo Schalke 04. Ieri pomeriggio la Fiorentina gli ha dato il definitivo via libera, dunque il giocatore è volato in Germania per iniziare la sua nuova avventura a Gelsenkirchen. Contratto di sei mesi e conguaglio economico sotto il milione di euro per i viola. Operazione a titolo definitivo. Anche perché l’esperienza di Dzeko a Firenze sarebbe finita a giugno in quanto aveva firmato per un anno, più uno in caso si fossero verificati certi traguardi sportivi. Superata la concorrenza del Paris FC. Il classe 1986 ha scelto lo Schalke 04 poiché piazza calda e ambiziosa, un po’ come la Fiorentina. In mattinata sosterrà le visite mediche di rito. Lo riporta il Corriere dello Sport.

