Dzeko: "Anche invecchiando un attaccante non dimentica come segnare, segnare subito mi rende felice"

Le parole di Edin Dzeko dopo il gol segnato all'esordio con la maglia dello Schalke04 davanti ai propri tifosi

Domenica da ricordare per Edin Dzeko che ha segnato subito all'esordio con la maglia dello Schalke04 avviando la rimonta dei padroni di casa che poi hanno raggiunto il pareggio in casa contro il Kaiserslautern.

Ecco le parole dell'ex attaccante della Fiorentina:

"La prima partita, soprattutto in questo stadio fantastico, davanti a questo pubblico incredibile, è sempre qualcosa di speciale. Segnare subito un gol mi rende molto felice. Anche invecchiando, un attaccante non dimentica come segnare. Si impara a percepire il momento giusto, ed è proprio quello che aspettavo. Tre settimane fa ho avuto una contusione al piede e sono contento di aver già giocato più di 20 minuti. La situazione migliora di settimana in settimana e ci concentriamo sempre sulla prossima partita e su ciò che il mio corpo può sopportare".